В Латвии русскоязычного журналиста приговорили к реальному тюремному сроку

Суд в Риге приговорил русскоязычного журналиста Алексеева к году и двум месяцам тюрьмы

Пардаугавский суд Риги приговорил русскоязычного журналиста Юрия Алексеева к реальному сроку в тюрьме. Вердикт суда предусматривает для журналиста ограничение свободы на один год и два месяца. Об этом сообщает ТАСС.

Алексеева признали виновным по статьям «разжигание межнациональной розни», «незаконное хранение боеприпасов» и «распространение детской порнографии». Сам журналист эти обвинения категорически отрицает и считает их абсурдными.

В своем последнем слове Алексеев объяснил, что как журналист он не мог не знать о наказании за комментарии, разжигающие межнациональную рознь, а поскольку за его ресурсами давно следят, не стал бы оставлять их. Найденные у него патроны экспертиза признала стерильными — на них не нашлось отпечатков пальцев. Обвинения в распространении порнографии потребовались, чтобы сделать процесс закрытым, уверен Алексеев.

«Мы запросим полное решение суда и, естественно, будем его обжаловать, потому что по этому делу, действительно, нет доказательств», — заявила адвокат журналиста Имма Янсоне.

Алексеев считает приговор политически мотивированным. По его мнению, власти Латвии проводят кампанию запугивания против русскоязычных журналистов, которые не слушаются их указаний.

28 октября комитет Европарламента по правовым вопросам по запросу Генеральной прокуратуры Латвии рекомендовал лишить бывшего мэра Риги Нила Ушакова депутатского иммунитета. Ранее власти Латвии освободили его с поста мэра, обвинив в работе на Россию.