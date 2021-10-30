Последствия взрыва у международного аэропорта в Йемене попали на видео

Последствия взрыва заминированного автомобиля возле йеменского международного аэропорта Аден попали на видео. Ролик с места происшествия опубликовали очевидцы события в соцсети Twitter.

На кадрах, снятых возле места взрыва, видно пламя, которое охватывает не только машину, но и соседнее здание, из которого в этот момент эвакуируются люди. На записи слышны хлопки и крики людей.

По данным Reuters, очевидцы и источник в правоохранительных органах подтвердили взрыв, раздавшийся возле входа в международный аэропорт южного портового города Йемена Аден. Один из источников в службе безопасности сообщил, что машина, в которой находилась взрывчатка, взорвалась у внешнего входа в аэропорт рядом с гостиницей воздушной гавани. В результате произошедшего контрольно-пропускной пункт около отеля оказался разрушен.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва погибли по меньшей мере 10 человек. На месте работают бригады скорой помощи.