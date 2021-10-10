Автоколонну чиновников попытались взорвать в Йемене

В провинции Аден на юге Йемена взорвался заминированный автомобиль. По предварительным данным, целью преступников была автоколонна с местными чиновниками, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники.

Покушение было совершено в районе города Аден Тавахи. По данным источников телеканала, преступники пытались взорвать автоколонну, где находились губернатор провинции Ахмед Лямляс и министр сельского хозяйства страны Ридван ар-Рубаи. Оба остались в живых.

Источник РИА Новости в Йемене рассказал, что в результате взрыва пострадали несколько военных.

Еще одно покушение на чиновников произошло в конце декабря 2020 года. Во время прибытия нового правительства в аэропорт города Аден в зале прилета прогремел мощный взрыв. Новое правительство Йемена принесло присягу в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) за несколько дней до нападения.