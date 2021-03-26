На нефтяном терминале в Саудовской Аравии начался пожар после атаки дрона

На нефтяном терминале в Саудовской Аравии начался пожар после попадания начиненного взрывчаткой дрона. Об инциденте сообщило министерство энергетики страны, передает издание Arab News.

В ведомстве сообщили, что снаряд попал в одно из нефтехранилищ терминала в портовом городе Джизан вечером четверга, 26 марта. В результате инцидента никто не погиб. «Объектом нападения стало не только королевство, но и сам экспорт нефти, стабильность поставок энергоносителей, свобода международной торговли и мировая экономика», — заявил представитель министерства.

Военным также удалось перехватить еще несколько начиненных взрывчаткой дрона, два из которых пытались атаковать объекты в городах Хамис-Мушаит и Наджран. В нападении обвинили йеменских повстанцев из движения «Ансар Аллах» (хуситы).

Нападение произошло спустя сутки после того, как Саудовская Аравия предложила решение войны в Йемене, ставшей одним из самых затяжных военных конфликтов на Ближнем Востоке. План предусматривает, что вдоль существующих линий разграничения между сторонами конфликта — хуситами и центральными властями — объявят перемирие под жестким наблюдением ООН, при этом США и Оман будут посредниками. Помимо этого, Эр-Рияд гарантирует выплату зарплат всем госслужащим Йемена и предлагает «справедливо распределять бюджетные деньги», полученные от экспорта йеменской нефти.

Йеменский конфликт находится в активной фазе с 2014 года. Повстанцев-хуситов, предположительно, поддерживают Иран и «Хезболла». Против них — армия Йемена и коалиция арабских стран, возглавляемая Саудовской Аравией.