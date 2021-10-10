Число погибших в нападении на автоколонну чиновников в Йемене выросло

РИА Новости: число погибших в результате нападения на чиновников в Йемене выросло до пяти

Число погибших при взрыве в Йемене, где неизвестные попытались напасть на автоколонну чиновников, выросло до пяти. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные источников.

Среди погибших — четверо охранников губернатора Адена Ахмеда Лямляса. Личность пятого погибшего пока не раскрывается.

Ранее источники РИА Новости сообщали, что в результате взрыва пострадали несколько военных.

Кадры с места происшествия публикуются в Telegram-канале агентства. На видео попал заминированный автомобиль, взорвавшийся в городе Аден одноименной провинции ранее 10 октября. Покушение было совершено в районе города Аден Тавахи. Помимо губернатора, в одной из машин был министр сельского хозяйства страны Ридван ар-Рубаи. Уточняется, что оба чиновника остались в живых.