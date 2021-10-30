У международного аэропорта в Йемене произошел взрыв

Al Arabiya: в результате взрыва у международного аэропорта в Йемене погибли 10 человек

У международного аэропорта Адена в Йемене взорвался заминированный автомобиль, из-за чего пострадали люди. Об этом сообщает Al Arabiya.

Очевидцы рассказали агентству, что взрыв машины произошел в районе гостиницы и первых ворот аэропорта, которые расположены в жилом районе. На месте работают бригады скорой помощи. В результате взрыва погибли по меньшей мере 10 человек.

Ранее в провинции Аден на юге Йемена взорвался заминированное транспортное средство. Преступники пытались подорвать автоколонну, где находились губернатор провинции Ахмед Лямляс и министр сельского хозяйства страны Ридван ар-Рубаи. Оба остались в живых.

Еще одно покушение произошло в конце декабря 2020 года. Во время прибытия нового правительства в аэропорт города Аден в зале прилета прогремел мощный взрыв. Новое правительство Йемена принесло присягу в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) за несколько дней до нападения.