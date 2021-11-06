Более 100 человек погибли из-за взрыва бензовоза

Мэр Фритауна: после ДТП с бензовозом прогремел взрыв, погибли не менее 100 человек

Более 100 человек могли погибнуть в результате взрыва, прогремевшего после столкновения бензовоза с другим грузовиком в столице Сьерра-Леоне, Фритауне. Об этом рассказала мэр африканского города Ивонн Аки-Савьерр в Facebook.

Инцидент произошел ночью пятницы, 5 ноября. Местные СМИ отмечают, что после ДТП многие очевидцы бросились собирать разлившееся топливо. В этот момент начался пожар, и прогремел взрыв. Издание Sierraloaded сообщает о по меньшей мере 400 погибших. Сгорели десятки близлежащих домов, магазинов и автомобилей, а также автобус с пассажирами.

По словам Аки-Савьерр, размер материального ущерба до сих пор остается неизвестным. На месте работает столичная полиция и Национальное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий. На видео, опубликованных в социальных сетях, видно зарево пожара и шокированных очевидцев. Кроме того, в интернете опубликованы снимки нескольких пострадавших с сильными ожогами.

Ранее стало известно, что в китайском городе Шэньян, провинция Ляонин, произошел взрыв в одном из местных ресторанов. По предварительным данным, причиной происшествия могла стать утечка газа. Ресторан находился на перекрестке двух улиц, поэтому взрыв серьезно повредил несколько соседних угловых зданий, а также транспортные средства. в результате взрыва погибли три человека, еще 30 — пострадали.