В Афганистане прогремел второй за несколько часов взрыв

Sputnik: в афганской провинции Кундуз прогремел взрыв, семь человек погибли

В Афганистане прогремел второй взрыв за несколько часов — на этот раз нападение произошло в провинции Кундуз на севере страны. Об этом пишет Sputnik со ссылкой на слова очевидцев.

По меньшей мере семь человек погибли, еще шестеро пострадали.

Свидетель произошедшего утверждает, что взрыв произошел из-за того, что сработал ранее не разорвавшийся снаряд.

Ранее два взрыва прогремели в афганском городе Джелалабад на востоке страны. Есть погибшие и раненые. Сначала стало известно об атаке недалеко от мечети Шабархан-Ага. Позднее РИА Новости сообщило о втором взрыве.

Нападения 3 ноября — одни из серии происшествий, произошедших в Афганистане за последние месяцы. Ответственность за многие из них берет на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).