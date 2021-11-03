В городе на востоке Афганистана прогремел мощный взрыв

Источники Shamshad News: в Джелалабаде недалеко от мечети прогремел мощный взрыв

В афганском городе Джелалабад, на востоке Афганистана, недалеко от мечети Шабархан-Ага прогремел мощный взрыв. Об этом пишет Shamshad News со ссылкой на источники. Местные власти и другие СМИ пока не подтвердили эту информацию.

По предварительным данным, есть погибшие и раненые. Их число не уточняется.

РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ утверждает, что неизвестные подорвали транспортное средство представителей «Талибана»‎ (движение запрещено в РФ). На месте происшествия идет перестрелка между талибами и преступниками.

2 ноября неизвестные совершили нападение на госпиталь имени Сардара Мохаммада Дауд Хана в Кабуле. Свидетели происшествия утверждают, что несколько боевиков ворвались в здание больницы, где ввязались в драку с представителями «Талибана», и затем устроили взрыв. Кроме того, у входа в учреждение совершил самоподрыв террорист-смертник. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России).