Названа возможная причина взрыва кафе в Актау

Заместитель начальника департамента по ЧС Мангистауской области Бекболат Абдикадыров назвал возможную причину взрыва кафе в казахстанском Актау. По его словам, это могло произойти из-за утечки газовоздушной смеси, передает ТАСС.

Как рассказал Абдикадыров, с места ЧП извлекли два газовых баллона. По словам хозяина заведения, еще два газовых баллона по 50 литров находятся под завалами.

Ранее власти сообщили, что в больницы в связи со взрывом пока никто не обращался. Как сообщили в МЧС, кафе в момент взрыва было закрыто.

ЧП произошло вечером 7 ноября, момент взрыва зафиксировали камеры видео наблюдения. В результате здание было полностью разрушено. Причина взрыва и площадь разрушения на данный момент устанавливаются.