Власти рассказали об отсутствии пострадавших после взрыва в Актау

В Мангистауской области заявили, что в больницы после взрыва в Актау никто не обращался

Администрация Мангистауской области Казахстана заявила об отсутствии пострадавших после взрыва в кафе города Актау, который произошел вечером 7 ноября. Об этом сообщает РИА Новости.

«В больницы в связи со взрывом пока никто не обращался», — рассказали власти, попросив пользоваться только официальной информацией. Как сообщили в МЧС, кафе в момент взрыва было закрыто.

ЧП произошло вечером 7 ноября, момент взрыва зафиксировали камеры видео наблюдения. В результате здание было полностью разрушено. Причина взрыва и площадь разрушения на данный момент устанавливаются.