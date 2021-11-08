Три университета из Лига плюща эвакуировали из-за угроз взрывов

В США Брауновский, Колумбийский и Корнеллский университеты получили сообщения о бомбах

В США три университета из Лиги плюща получили сообщения с угрозой взрывов. Об этом сообщает издание The Hill.

Уточняется, что информация о бомбах поступила по телефону в Брауновский, Колумбийский и Корнеллский университеты. Руководство учебных заведений приняло решение эвакуировать людей из зданий, опубликовав соответствующие предупреждения в соцсетях. Студентов и сотрудников просят избегать некоторых кампусов до дальнейшего уведомления.

К настоящему моменту завершена проверка на территории Колумбийского университета. Полиция Нью-Йорка признала тревогу ложной.

По информации Daily Mail, 5 ноября угрозу взрыва получил Йельский университет, который также входит в состав Лиги плюща. Позднее информация была признана недостоверной.

В январе 2020 года все школы Хабаровска эвакуировали из-за сообщений об угрозе взрыва. Сообщение об угрозе взрыва поступило анонимно на почту спортивного комплекса Арена «Ерофей». Отправитель сообщил о заложенных пороховых зарядах в этом здании, а также в двух школах города без указания номеров.