В здания МГУ приехали спецслужбы после угроз ректору

В здания Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова приехали спецслужбы, чтобы проверить информацию об угрозе взрыва, которую получил ректор вуза Виктор Садовничий. Об этом пишет агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу вуза.

О письме ректору написал Telegram-канал Mash. В нем якобы говорилось о минировании здания факультета журналистики на Моховой улице в центре Москвы. Преступник написал, что на территории учебного заведения заложили 13 взрывных устройств, которые будут приведены в действие, если ему не переведут 800 тысяч рублей на банковский счет. Также автор письма грозился воспользоваться дронами-беспилотниками.

«Здания полностью обследованы спецслужбами. Завтра сотрудники будут работать в штатном режиме», — сообщили агентству в пресс-службе МГУ.

В 2019 году на факультет журналистики МГУ под видом студента прокрался мужчина с пистолетом, ножом и муляжами гранат. Он привлек к себе внимание из-за странного поведения на лекции, и преподаватель вызвал охрану. При досмотре у него обнаружили нож и по двое часов на каждой руке. Сам он заявил, что пришел «учиться».