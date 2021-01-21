Россия
 
Последние новости
Попова заявила об удачном моменте для прививки от коронавируса
Новая первая леди США обратилась к нации
Макгрегор отреагировал на возможность возвращения Нурмагомедова
Кравчук предсказал расширение санкций против России
Бывшая жена Джигарханяна рассказала о проданных квартирах актера
Москвичей призвали уберечь детей от «зомбированной толпы» 
У Тинькова начались осложнения после пересадки костного мозга
Девушка вынудила бойфренда продать зеркало из-за оголявшихся перед ним любовниц
США решили остаться в ВОЗ
Предложен новый космический дом для человечества
Новости партнеров
Прослушать новость

В здания МГУ приехали спецслужбы после угроз ректору

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

В здания Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова приехали спецслужбы, чтобы проверить информацию об угрозе взрыва, которую получил ректор вуза Виктор Садовничий. Об этом пишет агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу вуза.

О письме ректору написал Telegram-канал Mash. В нем якобы говорилось о минировании здания факультета журналистики на Моховой улице в центре Москвы. Преступник написал, что на территории учебного заведения заложили 13 взрывных устройств, которые будут приведены в действие, если ему не переведут 800 тысяч рублей на банковский счет. Также автор письма грозился воспользоваться дронами-беспилотниками.

«Здания полностью обследованы спецслужбами. Завтра сотрудники будут работать в штатном режиме», — сообщили агентству в пресс-службе МГУ.

В 2019 году на факультет журналистики МГУ под видом студента прокрался мужчина с пистолетом, ножом и муляжами гранат. Он привлек к себе внимание из-за странного поведения на лекции, и преподаватель вызвал охрану. При досмотре у него обнаружили нож и по двое часов на каждой руке. Сам он заявил, что пришел «учиться».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Здания МГУ обследованы спецслужбами после поступившей угрозы взрыва
Российский самолет вернули в аэропорт из-за угрозы взрыва
Прокравшийся в МГУ с пистолетом и ножом россиянин оказался юристом
Россиянин с ножом и пистолетом пришел «учиться» в МГУ