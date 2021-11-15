Опубликовано видео пожара на складе металлургического комбината в Липецке

Опубликовано видео пожара на складе Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) в Липецке. Запись разместил Telegram-канал Mash.

По данным канала, пожар продолжался больше часа.

14 ноября сообщалось, что в одном из угольных цехов НЛМК прогремел взрыв. В результате произошло обрушение кровли по всему периметру здания — это две тысячи квадратных метров. По предварительным данным, причиной пожара мог стать взрыв угольной пыли. К нему могла привести неисправность электрооборудования, спровоцировавшая электрическую искру, или же разряд статического электричества.