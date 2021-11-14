Названа причина взрыва на НЛМК в российском регионе

Причиной хлопка на складе с углем на территории Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), по предварительным данным, мог стать взрыв угольной пыли. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По его данным, сейчас рассматривается версия взрыва пылевоздушной смеси. Уточняется, что к этому могла привеcти неисправность электрооборудования, спровоцировавшая электрическую искру, или же разряд статического электричества.

Взрыв на НЛМК в Липецке произошел в цехе углеподготовки в воскресенье, 14 ноября. В результате произошло обрушение кровли по всему периметру здания — это две тысячи квадратных метров. Пострадала работница завода, ее извлекли из-под завалов и госпитализировали в шоковом состоянии.

