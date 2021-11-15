Прокуратура начала проверку по факту взрыва на НЛМК в Липецке

Прокуратура Липецкой области начала проверку по факту взрыва на угольном складе НЛМК

Прокуратура Липецкой области начала проверку по факту взрыва на угольном складе Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) в Липецке. Об этом сообщает РИА Новости .

«На место происшествия выехал прокурор Левобережного района Липецка. В ходе проверки будет дана правовая оценка обстоятельствам произошедшего, в т. ч. в части соблюдения требований промышленной безопасности», — сообщили в надзорном ведомстве.

Проверку также начали в Следственном комитете, выясняются все обстоятельства проишествия.

14 ноября сообщалось, что в одном из угольных цехов НЛМК прогремел взрыв. В результате произошло обрушение кровли по всему периметру здания — это две тысячи квадратных метров. По предварительным данным, причиной пожара мог стать взрыв угольной пыли. К нему могла привести неисправность электрооборудования, спровоцировавшая электрическую искру, или же разряд статического электричества.