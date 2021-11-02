Появление тела умершей женщины у мэрии Тимашевска вылилось в уголовное дело

Дело о надругательстве над трупом возбудили после появления тела у мэрии Тимашевска

Прокуратура Краснодарского края открыла уголовное дело после проверки информации о появлении тела умершей женщины у мэрии города Тимашевск. Об этом сообщает РИА Новости.

Надзорный орган предварительно выяснил, что мужчина получил направление участкового и привез судмедэкспертам тело женщины 1957 года рождения, чтобы установить причины смерти. Однако судмедэкспертиза сначала отказалась принимать тело, сославшись на выходной день и отсутствие ответственного.

Ранее сообщалось, что родственник привез тело в городскую мэрию, поскольку бюро судмедэкспертизы требовало семь тысяч рублей за перевозку трупа в морг. «Предоставляю вам направление в морг. Медики оформили документы, насильственных причин смерти нет. Со всеми заключен договор о бесплатной и безвозмездной транспортировке тела в морг. Это мы делаем бесплатно», — сказал родственник погибшей.

Прокуратура внесла представление начальнику краевого бюро судебно-медицинской экспертизы об устранении причин и условий произошедшего и недопущения подобного впредь.