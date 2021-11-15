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Девушка выдавила прыщ и осталась с опухолью на голове

Блогерша Тася решила самостоятельно выдавить прыщ на лбу и попала в больницу
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Фото:@taasiiiaaaa / TikTok

Блогерша выдавила прыщ на лбу, осталась с опухолью на голове и и попала в больницу. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных в сети кадрах Тася объяснила, что решила избавиться от появившегося на лбу прыща и самостоятельно выдавила его руками. По ее словам, во время манипуляции из него начала выливаться прозрачная жидкость, и она поняла, что это оказался фурункул. Девушка рассказала, что на третий день на ее голове появилась опухоль.

Блогерша обратилась в больницу, и врачи прописали ей курс антибиотиков и компрессы. Во время лечения опухоль не уменьшилась, а отек начал разрастаться на область глаз, носа и лба. В связи с этим девушке удалили фурункул хирургическим путем. Тася не назвала сумму операции, однако отметила, что потратила «немало» денег.

На данный момент состояние блогерши улучшилось. Она добавила, что до сих пор принимает таблетки и использует заживляющие мази. «Он не болит. Сейчас у меня просто дырка во лбу», — заключила девушка.

В феврале врачей напугали методы борьбы с прыщами популярной супермодели Джиджи Хадид. В ролике, опубликованном на официальном YouTube-канале американского издания Vogue, 25-летняя знаменитость поделилась секретами по уходу за кожей и способами борьбы с акне и постакне. «Я точечно наношу зубную пасту на воспаления, и они подсыхают. Я могу попасть в ад за то, что говорю это, но это мой метод», — поделилась она.

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