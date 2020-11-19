Модель Sports Illustrated раскрыла свои методы избавления от прыщей

Австралийская модель раскрыла методы избавления от прыщей и других высыпаний на коже. Публикация появилась на ее странице в Instagram.

Манекенщица Джорджия Гиббс (Georgia Gibbs) часто снимается для спортивного журнала Sports Illustrated. Девушка разместила коллаж, на котором показала, как выглядело ее лицо с акне и то, как изменилась ее кожа спустя два года. В описании к посту она рассказала о своей тяжелой борьбе с заболеванием.

По словам знаменитости, ее лечение было комплексным и многоэтапным и включало в себя правильное питание, фитотерапию (метод лечения различных заболеваний человека, основанный на использовании лекарственных растений — прим. «Ленты.ру») и прием витаминов. Кроме того, она прошла курсы медитации и лечение от психологических травм.

В своем послании Гиббс поддержала девушек, которые также борются с высыпаниями на коже. «Помните, что лечение от акне — сложный процесс», — высказалась девушка в публикации. Подписчики поблагодарили ее за откровенность в комментариях под фотографией.

Ранее, в октябре, косметолог назвала способ избежать прыщей из-за защитной маски. Специалистка Дарья Баскакова подчеркнула, что предотвращению высыпаний могут способствовать своевременная смена маски и правильный уход за кожей лица.