Девушка выдавила прыщ на носу и оказалась в больнице в критическом состоянии

Борьба с прыщиком на кончике носа вызвала у 19-летней жительницы китайской провинции Чжэцзян болезнь мозга. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Выдавив прыщ, девушка стала страдать от болей в районе правого глаза. Через несколько дней у нее поднялась температура, а глаз сильно распух. Ее доставили в больницу в критическом состоянии с температурой 39 градусов и симптомами начинающегося менингита.

Причиной оказался тромбоз кавернозного синуса — полости, находящейся позади глазницы. Это опасное заболевание развивается в результате распространения инфекционного процесса на синусы твердой оболочки мозга. Каждый третий пациент с тромбозом кавернозного синуса погибает.

Источником заражения могут быть зубы, уши, нос или синусы. По всей видимости, в данном случае инфекция была занесена в ранку, оставшуюся после выдавленного прыща.

Девушке прописали курс антибиотиков. Сейчас ее состояние стабильно, однако она остается в больнице.

В 2019 году сообщалось, что житель австралийского города Маркула, штат Квинсленд, принял опухоль на лбу за прыщик. Он обратился к врачу лишь после того, как она выросла до размера мяча для гольфа.