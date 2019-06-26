Мужчина принял опухоль за прыщ и попытался выдавить ее

Житель австралийского города Маркула, штат Квинсленд, принял опухоль на лбу за прыщик. Об этом сообщает издание Daily Mail.

52-летний Джеймс Мюррей (James Murray) заметил у себя на лице прыщик и попытался его выдавить и продезинфицировать соленой водой. Однако прыщ не лопнул, а только увеличился в размерах и начал сильно болеть. Обеспокоенный мужчина обратился в больницу, когда прыщ стал размером с мяч для гольфа.

Врачи диагностировали у Мюррея плоскоклеточную карциному — вторую наиболее распространенную форму рака кожи. По мере роста опухоль может стать несколько выпуклой и плотной, как бородавка.

Медики провели срочную операцию и удалили новообразование. По словам мужчины, несмотря на то что у него остались шрамы, он счастлив оттого, что смог избавиться от гигантского нароста на лице, который успел окрестить «Фредди».

Ранее сообщалось, что жительница французского города Тулуза лишилась носа после того, как долгое время принимала раковую опухоль за царапину. Хирурги провели три операции, в ходе которых удалили женщине часть носа, изменили его форму, а также пересадили часть кожи.

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