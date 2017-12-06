Парень выдавил прыщ грязным лезвием и обзавелся грибницей на лице

Житель Чикаго обратился в больницу с необычным воспалением на лице после того, как удалил прыщ с помощью грязного лезвия для работы по дереву. О случае сообщает Science Alert.

Подробности инцидента описаны в журнале Journal of Emergency Medicine. 23-летний плотник обратился к врачам с жалобой на болезненное поражение кожи под нижней губой, которое развивалось в течение семи месяцев. Врачам он объяснил, что просто использовал столярный инструмент для удаления прыща.

Биопсия показала, что под нижней губой американца обосновалась грибковая инфекция — бластомикоз (Blastomyces dermatitidis), споры этого вида грибов обитают в почве и во влажной разлагающейся древесине.

Обычно бластомикоз сопровождается следующими симптомами: головные боли, озноб, лихорадка, потеря веса. Тем не менее, у пациента они не проявились. Результаты рентгенограммы и обследования показали, что инфекция не попала в грудную клетку.

На сегодняшний день известно о 50 случаях заражением кожным бластомикозом, при этом житель Чикаго стал первым, кто занес в организм грибные споры посредством лезвия.