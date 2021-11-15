Экономист усомнился в отключении миллионов россиян от услуг связи

Финансовый аналитик и доцент экономических наук РАНХиГС Николай Кульбака усомнился в разговоре с «Лентой.ру» в том, что с 1 декабря будут отключены несколько миллионов корпоративных номеров россиян.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил со ссылкой на гендиректора «ТМТ Консалтинга» Константина Анкилова, что 16 миллионов корпоративных мобильных номеров могут отключить от услуг связи из-за нарушений закона «О связи». Согласно поправкам от декабря 2020 года, разработанным для борьбы с серыми SIM-картами, корпоративные абоненты обязаны внести сведения о конечных пользователях SIM-карт в единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) на портале «Госуслуг».

По мнению Кульбаки, поправки в закон «О связи» свидетельствуют о рассогласовании действий государства, направленных на деанонимизацию участников рынка, и компаний, для которых она не является определяющей. «Для корпоративных компаний важно, чтобы сотрудник постоянно был на связи, чтобы он не мог сказать, что у него кончились деньги на телефоне, чтобы можно было удостовериться, что он постоянно действует в интересах компании, что его телефон есть в корпоративной базе. Одновременно с этим получается, что с точки зрения государства этот телефон остается анонимным, потому что формально он числится за компанией. Государству это не нравится, безусловно», — объяснил конфликт интересов экономист.

Кульбака считает, что к удалению корпоративных мобильных номеров прибегать не придется, так как уже начался процесс их регистрации. «Судя по всему сейчас найдут компромисс, корпоративных номеров не уберут, деанонимизацию снимут, то есть государство будет знать, кто звонит с конкретного номера, но он все равно будет корпоративным и оплачиваться компанией», — заключил аналитик.

