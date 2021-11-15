Россиянин купил поддельный Louis Vuitton на AliExpress и едва не попал в тюрьму

Россиянин заказал реплики одежды Louis Vuitton из Китая и едва не пошел под суд

Россиянин заказал реплики одежды и аксессуаров модного дома Louis Vuitton на платформе AliExpress и едва не пошел под суд. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Мужчина, чье имя не раскрывается, приобрел у китайского продавца сумку, бумажник, шарф, шапку, куртку и ремень с поддельной монограммой Louis Vuitton в сентябре. Общая сумма покупок составила 50 тысяч рублей.

Сотрудники таможенной службы аэропорта Пулково изъяли посылку, которую герой материала должен был получить в Челябинске. По информации канала, правоохранители потребовали от покупателя только объяснительную, однако в случае возбуждения уголовного дела за незаконное использование товарного знака он мог попасть в тюрьму и получить штраф в размере 400 тысяч рублей.

«AliExpress Россия — российская компания, мы действуем в рамках закона и нам важна безопасность пользователей. Если товар не соответствует качеству или магазин нарушает какие-либо законы, мы удаляем товар и блокируем магазин на площадке», — прокомментировали представители компании в разговоре с «Лентой.ру».

В феврале мужчина заказал одежду из московского ЦУМа домой, и сбежал в ней. Вор закрылся в одной из комнат квартиры, надел всю одежду и убежал от курьера через окно. Сначала доставщик подумал, что мужчина покончил с собой из-за ценников на товарах. Однако вскоре выяснилось, что он снял квартиру на сутки ради спланированной кражи.