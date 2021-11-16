Дом дружбы народов в Набережных Челнах отреставрируют за 103 миллиона рублей

В Доме дружбы народов «Родник» в Набережных Челнах проведут капитальный ремонт на 103,5 миллиона рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Согласно условиям контракта, подрядчику необходимо отреставрировать кровлю и фасад, заменить инженерные системы, перила, окна, витражи и двери. Кроме того, работники должны провести отделочные работы, наладить архитектурную подсветку здания, установить сигнализацию и камеры наружного наблюдения. Прилегающая территория также нуждается в озеленении.

Известно, что заказчиком ремонта выступает Главное инвестиционно-строительное управление республики Татарстан. Отмечается, что прием заявок стартовал 15 ноября, а все работы должны быть завершены до 1 февраля 2022 года.

Дом дружбы народов «Родник» работает с 2000 года. В нем располагаются все имеющиеся в городе национальные объединения. Каждое из них имеет собственную комнату, оформленную в национальном стиле. Кроме того, в Доме есть зрительный зал на 220 мест, чайхана и залы торжеств на 50 и 70 мест.

Ранее в октябре сообщалось, что в Калининграде началась реставрация скульптур, расположенных на фасаде Королевских ворот. Объект культурного наследия относится к памятникам федерального значения. На главном фасаде ворот размещается пять гербов, а также горельефы короля Пруссии Фридриха I, герцога Пруссии Альбрехта и короля Чехии Отакара II.