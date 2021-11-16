Мать-героиню похоронили в гробу в виде полового органа

В Гане покойника похоронили в гробу в виде мужского полового органа. Об этом сообщает издание Pulse.

Видео с похорон опубликовал в интернете ганский политический деятель Габби Отчере-Дарко. По его утверждению, гроб непристойной формы предназначался для матери-героини, у которой было 10 детей. Издание подчеркнуло, что ему не удалось проверить эту информацию.

Красочные гробы необычной формы пользуются большой популярностью в Гане. Издание The Guardian сообщало о гробах в виде большой розовой рыбы, легкового автомобиля, самолета авиакомпании Ghana Airways, огромного ботинка и даже бутылки «Кока-Колы». BBC News пишет, что они могут стоить до 1000 долларов (73 тысячи рублей), а их форма, как правило, отражает род деятельности или увлечения покойного.

Ранее сообщалось, что в Индонезии родственники проигнорировали сигнал из гроба и похоронили шевелящегося «покойника». Движение разглядели лишь после публикации видео с похорон в интернете.