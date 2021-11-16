Женщина в 41 год прошла тест ДНК и узнала правду о своем происхождении

Жительница английского города Бедфорд прошла тест ДНК и нашла отца. Об этом сообщает издание The Sun.

Келли Пинки родилась в 1970 году. В четырехлетнем возрасте англичанку отдали в приют. Следующие годы она провела в детских домах и приемных семьях. Когда ей было десять лет, она снова стала жить с матерью. Все эти годы она пыталась выяснить правду об отце, но мать ничего ей не говорила. При этом Пинки всегда чувствовала, что она не такая, как другие. Дети издевались над ней из-за ее цвета кожи.

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В 41 год выросшая без отца женщина по совету приятельницы купила набор для проведения теста ДНК, чтобы все же узнать свою родословную. Результат теста показал, что она имеет наполовину персидское происхождение.

Пинки узнала, что у нее есть двоюродный брат, и решила разыскать других родственников. Позже англичанка разыскала дядю и отца — Саида Сотудеха. Оказалось, что мужчина живет в Лондоне. «Когда я узнала об этом, я час плакала. Это был шок и для него, так как он никогда не знал обо мне», — отметила женщина.

«Удивительное чувство — впервые узнать, кто же я такая», — призналась она. Отец и дочь начали поддерживать отношения.

Ранее сообщалось, что проживающая в штате Вермонт женщина воссоединилась со своей биологической семьей в Южной Корее спустя 45 лет после того, как родные ее потеряли. Всю жизнь она была уверена в том, что ее бросили в детстве.

