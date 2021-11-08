Усыновленный сразу после рождения мужчина нашел родную мать спустя 40 лет

В Сан-Диего, США, Тобаи Хаутон воссоединился с родной матерью, которая отдала его на усыновление сразу после рождения, спустя 40 лет разлуки. Об этом сообщает Daily Mail.
Хаутон начал поиск биологической матери в 1982 году. Мужчина рассказал, что приемный отец всегда был откровенен с ним и никогда не препятствовал его встрече с родительницей. В 12 лет американец отправил запрос в агентство по усыновлению, но не получил никаких данных о матери, и начал самостоятельное расследование, которое продлилось 40 лет.
В 20 лет ему удалось достать свое свидетельство о рождении, в котором была указана только фамилия матери. Однако эта информация никак не помогла, и Хаутон десятилетиями не мог найти никаких дополнительных данных о женщине.
Однажды американец зарегистрировался на сайте для поиска пропавших родственников по ДНК, и его данные совпали с девушкой по имени Алисия. Она оказалась его двоюродной сестрой. Алисия помогла Хаутону связаться с двоюродной тетей, а тетя дала племяннику телефон его родной матери.
В течение двух лет родственники общались дистанционно — они сдали ДНК-тесты, которые подтвердили их кровную связь. Хаутон преодолел путь в три тысячи километров, чтобы увидеть мать. При встрече мужчина расплакался в объятьях родительницы, которая успокоила его и пригласила к себе домой выпить вина и поговорить.
Американец признался, что у него нет обиды на мать из-за того, что она отдала его на усыновление. «Я понимал, что она отдала меня, чтобы у меня был шанс на лучшую жизнь», — заключил он.
Ранее сообщалось, что разлученная с сыном через 10 дней после родов женщина нашла его через 52 года. Новорожденного забрали родители женщины, которые считали, что их дочь еще слишком молода для материнства.