Разлученные строгими родителями влюбленные воссоединились спустя 40 лет

Жительница Великобритании воссоединилась с возлюбленным, с которым ее разлучил строгий отец почти 40 лет назад. Об этом сообщает Metro.
В 1970-х годах в школе-интернате недалеко от Ноттингема на тот момент 16-летняя Пенни Амберс познакомилась с темнокожим парнем по имени Марк Бетел. Он приехал в Англию с Багамских островов. Вскоре после знакомства молодые люди влюбились друг в друга и стали парой.
После окончания школы влюбленные поехали учиться в разные университеты. Однажды отец девушки навестил ее избранника, попросил его расстаться с дочерью и пригрозил лишить его стипендии в случае отказа. Родители Бетела также не одобряли его союз с белокожей девушкой, и под давлением родственников он был вынужден принять «самое трудное решение в своей жизни» — расстаться с Амберс.
«У меня не было возможности на что-то повлиять. Я был почти в пяти тысячах километров от дома, в чужой стране. Я полностью зависел от своей стипендии», — признался Бетел.
Британка тяжело переживала разрыв — она бросила колледж, дважды вышла замуж и развелась. Бетел, напротив, закончил колледж и построил успешную карьеру в гостиничном бизнесе. У него были и другие отношения, но он «никогда не забывал свою первую любовь». Десятилетиями мужчина искал возлюбленную в интернете, но, поскольку Амберс дважды меняла фамилию, у него ничего не получалось.
В конце 2019 года он нашел на Facebook фотографию очень похожей на нее женщины и спросил в комментариях, Пенни ли это. Оказалось, что он наконец отыскал любовь юности. Пара долго не могла воссоединиться из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19, но в июне 2020 года британка отправилась на Багамы.
В начале октября Пенни вернулась домой в Англию, и как только она сошла с трапа самолета, Бетел сделал ей предложение руки и сердца. Теперь 61-летний жених и 60-летняя невеста планируют свадьбу.
Ранее сообщалось, что влюбленные, которые не виделись с юности, нашли друг друга с помощью социальной сети после 36 лет разлуки и поженились. Пара сыграла свадьбу всего в 25 километрах от места первой встречи.