Мать воссоединилась с похищенной 13 лет назад дочерью

People: похищенная из дома 13 лет назад дочь воссоединилась с матерью в США

В Техасе, США, Анхелика Венес-Сальгадо воссоединилась с дочерью Жаклин Эрнандес, которую похитили, когда ей было шесть лет. Об этом сообщает People.

Эрнандес пропала из дома в 2007 году. Сообщается, что девушку похитил и увез в Мексику ее отец. Полиция разыскивала ее долгие годы.

В начале сентября Венес-Сальгадо получила сообщение в Facebook от 19-летней девушки, которая утверждала, что она — ее пропавшая 13 лет назад дочь. Девушка попросила мать встретиться с ней 10 сентября в городе Ларедо, который находится на границе с Мексикой.

Венес-Сальгадо обратилась в полицию. Полицейские проверили информацию и подтвердили, что найденная девушка — Жаклин Эрнандес. В назначенный день произошло долгожданное воссоединение матери и дочери.

Розыск отца Эрнандес продолжается. Подробности о том, как прошли 13 лет жизни девушки вдали от дома, не раскрываются.

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