В Минэнерго ответили на вопрос об увеличении поставок угля на Украину

Глава Минэнерго Николай Шульгинов заявил, что Россия не обсуждает с Украиной увеличение поставок угля, сообщает ТАСС.

Министру задали вопрос, обращались ли представители Киева к Москве с просьбой о дополнительных поставках российского угля, чтобы предотвратить приближающийся дефицит электроэнергии в стране. «Нет. У них свой баланс, у нас свой. У нас особо нет там обсуждений», — ответил Шульгинов. Кроме того он отметил, что также нет решения об экспорте электроэнергии.

Ранее заместитель министра энергетики Украины Максим Немчинов заявил, что страна в случае дефицита газа в отопительный период может закупать топливо в Словакии. Он пояснил, что «Нафтогаз» имеет необходимые средства и мощности ГТС для осуществления закупок газа у Словакии. В то же время он решил, что прогнозируемая цена газа, который Украина может закупить в конце зимы, составляет около 26 тысяч гривен (около тысячи долларов) за тысячу кубометров.