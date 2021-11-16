Осужденный за шпионаж украинец попросил Зеленского об освобождении из России

Осужденный в России украинец Марченко попросил Зеленского включить его в обмен пленными

Осужденный в России за шпионаж гражданин Украины Александр Марченко попросил украинского президента Владимира Зеленского об освобождении из тюрьмы. Об этом его адвокат Иван Павлов (внесен в России в список иностранных агентов) сообщил в своем Telegram-канале.

Защитник рассказал, что Марченко обратился к Зеленскому с просьбой включить его в список для обмена пленными между Россией и Украиной.

«Меня похитили, вывезли в Россию и приговорили к 10 годам по сфабрикованному обвинению, у меня серьезные проблемы со здоровьем после пыток, перенесенных в концлагере "Изоляция", и единственное, что поддерживает меня, — это надежда на возвращение домой», — цитирует осужденного адвокат.

Павлов также отметил, что официально обращение к украинскому лидеру Марченко пока не оформлял, и попросил свою защиту распространить его через СМИ.

16 ноября Верховный суд (ВС) России признал законным приговор Александру Марченко за шпионаж, отклонив кассационную жалобу по его делу.

В ноябре 2020 года Краснодарский краевой суд приговорил Марченко к десяти годам колонии строгого режима. Его обвинили в попытке передать украинской государственной компании «Укроборонсервис» запасные части для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300. По данным ФСБ, соответствующее задание гражданин Украины получил от сотрудника украинской Службы внешней разведки (СВР) Петра Хоменко. Свою вину Марченко не признал.