Россиянина ранили при стрельбе из травматического пистолета в московском метро

В Москве неизвестный открыл стрельбу из травматического пистолета в метро

На московской станции метро «Библиотека имени Ленина» неизвестный начал стрелять из травматического пистолета. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, в результате инцидента пострадал россиянин. Мужчина был ранен в шею. Подробности случившегося не раскрываются.

Ранее на видео попала драка пассажира поезда Московского центрального кольца (МЦК) с мигрантами. Несколько иностранцев громко шумели, и им сделала замечание женщина. В ответ те начали оскорблять ее, но за россиянку заступились другие пассажиры.

«Езжай в свой аул», — кричит на видео пассажир и бьет мигранта. Когда последний начинает оказывать сопротивление и хватается руками за поручень вагона, пассажир начинает тянуть его за ноги. В это время другие пассажиры пытались растащить дерущихся мужчин.