Пытавшийся спасти упавшего под поезд в метро Москвы оказался его братом

Пытавшийся спасти упавшего на рельсы московского метро мужчина оказался его братом, пишет «Московский комсомолец» («МК»).

Отмечается, что оба уроженца Дагестана имели проблемы с законом. 26-летний погибший в метро ранее был судим за кражу мобильного телефона, а позднее получил судимость за кражу инструментов. У его 22-летнего брата были проблемы с наркотиками.

По версии правоохранительных органов, пишет издание, у братьев произошел конфликт, в ходе которого оба упали на рельсы. Один из них скончался на месте, а второй выжил. Он выбежал из метро и дошел до одного из домов, под окнами которого позднее нашли его тело.

Трагедия на станции московского метро «Сходненская» произошла 13 ноября. В связи с падением двух людей на пути движение было остановлено от станции «Планерная» до станции «Спартак». В обратном направлении поезда следовали с увеличенным интервалом.