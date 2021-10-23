Названа возможная причина самоубийства послушницы в российском монастыре

Ura.ru: покончившая с собой девушка в монастыре в Тобольске встречалась с женатым мужчиной

Источник назвал Ura.ru возможную причину самоубийства 17-летней послушницы из Иоанно-Введенского женского монастыря в Тобольске. Как выяснилось, она встречалась с женатым мужчиной.

«С кем-то она переписывалась. Сейчас выясняется, что у нее какая-то связь с женатым мужчиной. 25 лет ему», — заявил источник.

О том, что погибшая девушка ранее была в отношениях рассказала одна из выпускниц монастыря. Также она добавила, что они с молодым человеком общались по телефону. Предположительно, пара рассталась накануне происшествия, что могло стать причиной того, что россиянка покончила с собой. Однако сообщается, что в день смерти та вела себя как обычно и была веселой.

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