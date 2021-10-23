Труп девушки нашли в российском монастыре

Труп молодой девушки обнаружили в Иоанно-Введенском женском монастыре под Тобольском Тюменской области. Предполагается, что она покончила жизнь самоубийством, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-секретаря Тобольской митрополии Григория Мансурова.

Мансуров рассказал, что 21 октября девушка не пришла на ужин. Скорая помощь, которую вызывали на место, уже не смогла ей помочь. Мансуров также сообщил, что воспитанницу 2004 года рождения привезли в монастырь из Курганской области ее приемные родители около меньше месяца назад. Он считает, что причиной самоубийства 17-летней девушки могли стать трудности в личной жизни и «некоторые зависимости».

«О сложностях, которые у нее были, руководство приюта не знало на момент, когда она поступала», — подчеркнул пресс-секретарь российского монастыря.

Представитель митрополии также добавил, что девушка пользовалась мобильным телефоном, в то время как воспитанницам это не разрешалось. Следственный комитет Тюменской области возбудил уголовное дело по факту произошедшего, пишет URA.RU.

До этого сообщалось, что в группе «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте» появились данные о том, что в Иоанно-Введенском женском монастыре был найден труп девушки 2004 года рождения, которая покончила с собой.

Ранее лежащие в Иваново на земле пакеты с трупами объяснили работой санитаров морга на пределе. Заведующая патологоанатомическим отделением медучреждения Елена Бойко объяснила, что это звено работает «очень напряженно».