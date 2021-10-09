В Ленобласти из реки выловили останки ребенка

В Ленобласти из реки выловили сумку с возможными останками ребенка

В реке Ижора в Ленинградской области обнаружили останки ребенка в сумке с привязанной гирей. Об этом сообщает ТАСС.

Находку заметили и выловили из реки в поселке Тельмана Тосненского района Ленинградской области. На месте нашли сумку с привязанной гирей, в которой находились скелетированные останки. По мнению эксперта, предположительная давность наступления смерти составляет более одного года.

После обнаружения сумки на место прибыл заместитель руководителя следственного управления, возглавивший работу следственно-оперативной группы. На территории работают следователи-криминалисты и сотрудники полиции. Уже возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 («Убийство малолетнего») УК РФ.

«По делу проводятся необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий совершенного преступления», — отметили представители следственного управления СК России по региону. Назначены необходимые судебные экспертизы.

В конце сентября из реки Ижоры в Колпинском районе Санкт-Петербурга выловили тело новорожденного ребенка. Труп плавал в пакете примерно в двух метрах от берега в районе Адмиралтейской улицы.