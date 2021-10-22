Лежащие в российском городе на земле пакеты с трупами объяснили

Видео, на котором запечатлены десятки пакетов с трупами, лежащими на земле у морга 4-й городской клинической больницы Иванова, соответствует действительности. Об этом рассказала заведующая патологоанатомическим отделением медучреждения Елена Бойко, сообщает в пятницу, 22 октября, телеканал «360».

«Патологоанатомическое звено сейчас работает очень напряженно, нервы и силы людей на пределе. … К сожалению, во время транспортировки тел умерших от ковида перегружали из машины в хранилище — одному из санитаров стало плохо», — объяснила она происходящее на видео, отметив, что с COVID-19 в регионе работает только два морга — на территории городских клинических больниц № 4 и № 8.

По ее словам, разгружать фургон сотрудникам морга пришлось ограниченными силами, в частности, этим занимались женщины. В настоящее время все тела умерших убраны в хранилище. Завотделением добавила, что на протяжении последних недель отмечается взрывной рост заболеваемости и госпитализаций пациентов с COVID-19. Каждый день в больницы попадают от 180 до 250 человек.

Бойко заверила, что попавшая на видео ситуация была вынужденной, а персонал данного морга всегда относился гуманно к телу каждого умершего пациента.

Ранее жительница Иванова сняла на видео десятки пакетов с трупами, лежащими на земле у морга 4-й городской клинической больницы Иванова. На опубликованных кадрах видно, что несколько сотрудников морга в защитных костюмах перемещают черные пакеты, в которых тела умерших. Трупы также лежат на земле, через приоткрытую дверь видны мешки, сложенные в коридоре. По мнению очевидицы, в морге 4-й горбольницы «бесчеловечное отношение к покойным и живым людям».