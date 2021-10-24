Омбудсмен сообщил о двух попытках суицида осужденных в российской колонии

В исправительной колонии №3 в Калужской области зафиксированы попытки суицида двух осужденных, заявил ТАСС уполномоченный по правам человека региона Юрий Зельников.

Он уточнил, что в ШИЗО в настоящий момент содержатся 60 осужденных, однако случаи «членовредительства» зафиксированы у двух из них, а не у всех, как сообщалось в СМИ. «Состояние пострадавших я оцениваю как удовлетворительное. Вчера им была оказана помощь в больнице», — добавил Зельников.

По словам омбудсмена, заключенные рассказали ему, что пытались совершить самоубийство в знак протеста, поскольку им якобы не оказывается необходимая медицинская помощь и не выдаются лекарства. Он предположил, что у содержащихся в ШИЗО есть проблемы с соблюдением режима, но допустил и «упущения» со стороны сотрудников российской колонии.

Ранее в СМИ со ссылкой на адвоката сообщалось, что около 60 заключенных ИК-3 нанесли себе повреждения в знак протеста против действий администрации колонии. ФСИН назвала информацию недостоверной.

