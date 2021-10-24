ФСИН прокомментировала сообщения о попытке массового суицида зэков в колонии

ФСИН назвала недостоверной информацию, опубликованную в прессе, о попытке якобы массового самоубийства заключенных в калужской исправительной колонии (ИК). Об этом «Интерфаксу» заявили в пресс-бюро регионального управления ведомства.

ИК-3 управления ФСИН по Калужской области работает в штатном режиме. Информация о том, что якобы несколько десятков осужденных совершили акт членовредительства опровергается, так как не соответствует действительности.

Областная прокуратура выехала в колонию для проверки информации о массовой попытке суицида зеков, сообщила «Ленте.ру» представитель надзорного ведомства Наталья Серова. Сотрудникам прокуратуры предстоит проверить соблюдение прав заключенных. «На прошлой неделе было много сообщений в соцсетях про жесткий режим в ИК-3, проверяли эти сведения, но они не подтвердились», — сказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

В СМИ со ссылкой на адвоката сообщалось, что около 60 заключенных нанесли себе повреждения в знак протеста против действий администрации колонии, одного из пострадавших госпитализировали.

Калужская ИК-3 — мужская колония строгого режима.