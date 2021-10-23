В РПЦ допустили лишение сотрудников ФСИН церковных наград из-за пыток

РПЦ может отозвать епархиальные награды, которыми ранее были награждены ряд сотрудников ФСИН Саратовской области. Об этом в своем Telegram-канале рассказал председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

По его словам, Церковь пойдет на такой шаг, если будет доказана причастность награжденных к пыткам заключенных в тюремной туберкулезной больнице Саратова. Легойда указал, что «любой христианин, если он сотрудник ФСИН, должен был остановить беззаконие, потому что это против законов Божьих и человеческих».

Ранее 23 октября стало известно, что МВД России объявило в федеральный розыск Сергея Савельева, передавшего правозащитникам видео с пытками заключенных в больнице №1 саратовского УФСИН, в связи с возбужденным в отношении него уголовным делом. Выяснилось, что его ищут из-за грифа секретности над записями и нарушения правил освобождения из заключения.

5 октября в сети появилась первая видеозапись с изнасилованиями заключенных в больнице, затем появились и другие. По словам правозащитника Владимира Осечкина, 40 гигабайт видео с пытками заключенных были сняты сотрудниками ФСИН на служебные видеорегистраторы.