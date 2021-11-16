Подростку с крашеным бинтом на голове вынесли приговор

Напавшему на росгвардейца во время протестной акции в Москве подростку дали условный срок

Максима Леликова признали виновным в применении насилия к сотруднику Росгвардии во время несанкционированной акции в Москве 23 января. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Тверского суда Москвы.

Подростка приговорили к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года. В течение этого периода Леликов не должен менять место жительства без уведомления контролирующего осужденного государственного органа.

По версии следствия, молодой человек во время митинга в центре Москвы ударил росгвардейца. Тем самым он препятствовал его законной деятельности.

Также отмечалось, что на акции Леликов обмотал голову бинтом, покрашенным в красный цвет.

23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли несогласованные акции в поддержку Алексея Навального (учредитель ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признанного экстремистской организацией), арестованного за неоднократные нарушения условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше».