В МВД назвали причину участия подростков в протестных акциях

Большинство несовершеннолетних участников несанкционированных протестных акций ходят на них из любопытства. Такие причины назвала заместитель начальника Управления охраны правопорядка в жилом секторе Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД Мария Кольцова во время круглого стола «Право детей на безопасность: вызовы современности и эффективные практики», запись которого опубликована на YouTube-канале Совета Федераций.

Она рассказала, что в полицию за участие в несогласованных акциях было доставлено около полутора тысяч подростков. За какой период это было сделано, Кольцова не уточнила.

По словам представителя ведомства, МВД в августе 2021 года провело опрос среди принимавших участие в этих мероприятиях несовершеннолетних. По результатам анкетирования выяснилось, что более 60 процентов респондентов шли на акции из любопытства, 17 процентов — за компанию с друзьями, а два процента хотели заработать денег.

Кольцова отметила, что после профилактических работ 80 процентов подростков заявили, что отказываются участвовать в подобных акциях.

Ранее Следственный комитет России и Верховный суд поддержали предложенный депутатом Госдумы Евгением Марченко законопроект, который предусматривает уголовное наказание за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции протеста. Позже в Комиссии правительства по законопроектной деятельности отказались поддержать проект, отметив, что в Уголовном кодексе РФ уже предусмотрена ответственность за данное преступление.