Илон Маск начал избавляться от акций Tesla

Глава автопроизводителя Tesla Илон Маск продал еще 934 091 акцию компании, выручив за них около 930 миллионов долларов, сообщает Reuters.

Это уже вторая подряд крупная продажа доли в компании. Маск начал избавляться от бумаг в начале ноября. На прошлой неделе он реализовал опционы на два миллиона акций, что принесло ему 2,5 миллиарда долларов.

Вслед за этим бизнесмен устроил опрос в Twitter, спросив, надо ли ему продать 10 процентов акций компании. Он объяснил, что это единственный способ заплатить налоги. Пользователи соцсети поддержали идею.

Накануне Маск заявил о готовности продать еще больше акций Tesla. Таким образом он отреагировал на сообщение конгрессмена Берни Сандерса, призвавшего обеспечить более справедливое налогообложение для сверхбогатых американцев.

Такие действия привели к падению стоимости компании на 207 миллиардов долларов. Неделя c 5 по 12 ноября стала для Tesla худшей с марта 2020 года. Из-за массовых распродаж ее капитализация рухнула на 15,4 процента, ниже триллиона долларов.