В России скоро массово появятся роботы

Российский рынок робототехники будет стремительно расти в ближайшие годы. Об этом «Ленте.ру» в рамках проекта «КиберРеальность» рассказал руководитель центра компетенций больших данных и искусственного интеллекта группы компаний «ЛАНИТ» Сергей Литвинов. По его словам, роботы становятся доступнее благодаря снижению стоимости их производства.

«Роботы уже выходят на массовый рынок, причиной чего стала не только востребованность самой технологии, но и удешевление комплектующих, — сказал Литвинов. — Дополнительным драйвером становится развитие технологий искусственного интеллекта, а также сетей связи пятого поколения. Поэтому неудивительно, что на рынок робототехники приходят все новые и новые игроки».

Литвинов предрек, что скоро роботы будут играть структурообразующую роль в российских организациях — они будут глубоко интегрироваться в цифровые и бизнес-процессы компании, осуществляя взаимодействие IT-систем с реальным миром. При этом представители бизнеса видят в появлении роботов реальную экономическую выгоду.

Снижение стоимости роботов и развитие технологий привело к тому, что сейчас их можно применять там, где раньше это было невозможно или попросту невыгодно. Среди областей, в которых в ближайшее время можно ожидать активного развития, выделяются логистика, мониторинг, а также все области, где требуется очное взаимодействие с людьми.

«На российском рынке появляется все больше роботизированных решений, связанных с управлением и мониторингом различных технологических процессов. Они приносят бизнесу очень понятный и легко исчисляемый эффект», — заключил Литвинов.

Проект «КиберРеальность» посвящен тому, как высокие технологии меняют жизнь россиян и человечества в целом. Он рассказывает о том, как разработки, которые еще несколько лет назад казались фантастическими, сегодня обеспечивают безопасность, помогают людям в быту, спасают жизни, расширяют горизонты людей с ограниченными возможностями и заботятся о пожилых.

