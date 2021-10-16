Американцы создали робота-собаку со снайперской винтовкой

На ежегодной конференции Ассоциации армии США представили прототип боевого робота-собаки, который вооружен снайперской винтовкой, сообщает Fox News.

Известно, что четвероногое изобретение американской компании Ghost Robotics оснащено «беспилотной винтовкой специального назначения» (SPUR, Special Purpose Unmanned Rifle). В компании назвали робота «лучшим другом военных». На сайте компании-разработчика винтовки SWORD International говорится, что оружие было создано для того, чтобы вести высокоточный огонь с беспилотных платформ, таких как четвероногий Ghost Robotics Vision-60.

«Обладая камерными, безопасными и огневыми возможностями, которые позволяют безопасно и надежно развертывать систему вооружения, оператор имеет возможность заряжать и сохранять оружие на расстоянии. Благодаря высокопроизводительным датчикам SPUR может работать в самых разных условиях как днем, так и ночью», — сказано в сообщении фирмы.

Ранее стало известно, что Российские военные впервые применили роботов в боевых порядках общевойсковых подразделений. Роботизированные комплексы «Уран-9» и «Нерехта» испытали на совместных стратегических учениях «Запад-2021». Машины успешно поражали живую силу и бронетехнику условного противника на расстоянии до пяти тысяч метров. Также машины этого типа прикрывали мотострелковые подразделения.