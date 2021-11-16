Наряд Яны Рудковской на балу Tatler сравнили в сети с веником

Продюсер Яна Рудковская вышла в свет в золотистом платье и стала объектом насмешек в сети

Российский продюсер Яна Рудковская вышла в свет в золотистом платье и стала объектом насмешек в сети. Публикация появилась на ее странице в Instagram.

Знаменитость поделилась снимками с бала, который ежегодно проводится модным журналом Tatler в доме Пашкова. Рудковская предстала перед фотографами в пышном корсетном платье длины макси ливанского модельера Джорджа Хобейка (Georges Hobeika). Она также надела диадему, колье, браслет и кольцо с драгоценными камнями.

Подписчики обругали внешний вид звезды в комментариях под постом, сравнив ее праздничный наряд с веником. «Когда деньги есть, а вкуса нет. Ну или он очень своеобразный», «На веник похоже», «Елка новогодняя», «Платье и Яна живут отдельно», «Косит все под девочку в свои 55 лет», «Первое место за самый ужасный лук», — высказывались они.

В тоже время другие фанаты восхитились образом продюсера. «Божественная!», «Очень красивая, Яночка!», «Богиня!», «Роскошная, как всегда!», «Красавица! И очень красивое платье», «Все золото мира блекнет перед вами! Не устаю восхищаться», — писали юзеры.

В сентябре Яна Рудковская показала фигуру в купальнике без фотошопа. На размещенных кадрах женщина заходит в море в слитном купальнике модного дома Versace с вырезом на спине и фирменным принтом бренда. Волосы Рудковской распущены, ее образ дополнили солнцезащитные очки.