Российского мэра оштрафовали за отсутствие маски на заседании Думы

Главу Сосьвинского городского округа Геннадия Макарова оштрафовали на 10 тысяч рублей за отсутствие маски на заседании городской Думы. Об этом пишет издание «Глобус».

«Я решил попить водички, в это время меня кто-то сфотографировал. Кто именно — мне неизвестно, я даже не видел этой фотографии», — подчеркнул мэр уральского поселка.

По его словам, позже снимок передали в правоохранительные органы. Он отметил, что потом надел маску обратно, однако суд его доводы во внимание не принял.

Ранее в Санкт-Петербурге пенсионерка избила сотрудника полиции, который остановил маршрутку для проверки масочного режима в общественном транспорте. Помимо этого, у входа в пункт полиции она оскорбила его «грубой нецензурной бранью». Следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы, подозреваемой в совершении преступлений.