На Tesla подали в суд из-за твита Маска

Банк JPMorgan подал в суд на Tesla, обвинив компанию Илона Маска в грубом нарушении условий контракта, сообщает Reuters. Финансовая организация требует от компании 162,2 миллиона долларов без учета процентов и судебных издержек.

В жалобе говорится, что в 2014 году Tesla продала JPMorgan варрант (тип ценной бумаги, которая позволяет купить определенное число ценных бумаг по установленной цене), который можно реализовать, если цена акций Tesla к моменту истечения срока действия варранта в июне и июле 2021 года будет выше указанной в договоре.

В JPMorgan считают, что имеют право скорректировать цену исполнения, поскольку банк значительно снизил ее после твита Маска. Миллиардер 7 августа 2018 года написал о том, что тот может выкупить акции компании по 420 долларов, сделав ее частной.

Позже JPMorgan скорректировал стоимость в сторону увеличения. За это время акции взлетели примерно в 10 раз. «Хотя корректировки JPMorgan были уместными и требовались по контракту, Tesla отказалась полностью выплатить то, что она должна», — отмечается в иске.

В августе 2018 года после твита Маска о том, что Tesla может стать частной компанией, ее акции подскочили. Через две недели после этого Маск отказался от подобных планов. Комиссия по ценным бумагам обвинила предпринимателя в мошенничестве. По ее мнению, своим твитом Маск специально ввел инвесторов в заблуждение, поскольку никаких действий для превращения компании в частную предпринято не было.