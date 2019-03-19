Илона Маска задумали отстранить от руководства Tesla

Американская комиссия по ценным бумагам и биржам обвиняет главу Tesla Илона Маска в неисполнении судебного решения, по которому он должен согласовывать свои сообщения в Twitter о Tesla перед публикацией. Об этом пишет Bloomberg.

Комиссия напомнила Маску, что решение суда уже вступило в силу, однако за месяцы, прошедшие с этого момента, предприниматель «не запрашивал предварительного одобрения ни одного из своих многочисленных твитов о Tesla». Если новое решение суда вновь будет вынесено не в пользу Маска, то бизнесмену грозят не только большие штрафы — на него могут наложить ограничения в работе с соцсетями и даже отстранить от руководства Tesla и другими публичными компаниями.

В августе 2018 года после твита Маска о том, что Tesla может стать частной компанией, ее акции подскочили. Через две недели после этого Маск отказался от подобных планов. Комиссия по ценным бумагам обвинила предпринимателя в мошенничестве. По ее мнению, своим твитом Маск специально ввел инвесторов в заблуждение, поскольку никаких действий для превращения компании в частную предпринято не было.

Комиссия и Маск заключили соглашение — предприниматель согласился покинуть пост главы совета директоров, выплатить многомиллионный штраф и согласовывать свои твиты о компании с PR-отделом. Соглашение между регулятором и бизнесменом было одобрено судом.

Однако уже в феврале комиссия по ценным бумагам обвинила Маска в неисполнения соглашения. Поводом стал твит Маска о производственных планах Tesla, который не был согласован с руководством компании. Комиссия сочла твит неуважением к суду и заявила, что он может ввести инвесторов в заблуждение.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США — американское правительственное агентство, осуществляющее регулирование и надзор на американском рынке ценных бумаг для защиты интересов инвесторов.

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